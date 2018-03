Quando si parla di make-up è fondamentale sapere quali tinte valorizzano i nostri colori, soprattutto in fatto di ombretto. Quello turchese, ad esempio, è molto gettonato nella stagione calda perché è fresco, vivace e ricorda il colore del mare. Sta bene a tutte? Risposta affermativa! Grazie alla sua composizione, infatti, dona alle carnagioni chiare, perché fa parte della famiglia dell’azzurro, ma anche a quelle più scure e abbronzate, perché contiene al suo interno molto giallo.

Con il colore dell’iride? Scopriamolo insieme in questa breve guida.

Ombretto turchese: occhi azzurri

Via libera al turchese con gli occhi azzurri a una sola condizione: la sfumatura deve essere diversa da quella dell’iride. L’importante è provare sia i sottotoni caldi che quelli freddi e testare quelli che più mettono in risalto il proprio colore. L’effetto più d’impatto si realizza mischiando insieme diverse nuance, per ottenere magnifiche sfumature.

Ombretto turchese: occhi verdi

Meglio nuance più scure e fredde per chi ha iride verde: anche una semplice riga azzurra sulla rima inferiore è capace di valorizzare lo sguardo, impreziosita per un make-up da sera con un ombretto più scuro con sfumature argentate.

Ombretto turchese: occhi castani

Il turchese rende vivace lo sguardo castano, affascinante se esaltato da un sapiente utilizzo di sfumature di azzurri diversi: le varie nuance permettono di ottenere make-up molto diversi tra loro da quello più rock-glam a quello più sofisticato.

Ombretto turchese: occhi nocciola

Una sfumatura acquamarina è perfetta per gli occhi marroni molto chiari, come il nocciola: una tinta golosa che ricorda i coloratissimi macarons, perfetto da abbinare con il rosa.

Ombretto turchese: occhi marrone scuro

Se il turchese è perfetto con tutte le tonalità più calde, marrone scuro compreso, il tocco decisamente chic è una variante metallica al make-up e rivestire il colore del mare di una patina d’acciaio. Perfetto per le serate in discoteca.