Accettate di tanto in tanto qualche piccolo compromesso, cari amici dell’Acquario; oggi non l’avrete vinta facilmente: meglio dunque non insistere ulteriormente.

Gli errori del passato devono servire come monito per il presente; imparate dunque a non compierli di nuovo, sfruttando l’esperienza acquisita per non deludere il partner.

Serata inconcludente: un po’ di stanchezza di troppo non vi aiuterà a portare a termine i compiti che avevate programmato; meglio rivedere la propria agenda.