Un buon mese d’aprile attende gli amici dell’Acquario, limato solo da una fortuna fin troppo sottotono. Ma di tutti i propositi per le prossime quattro settimane, i nati nel segno non hanno di certo lotterie e gioco d’azzardo fra le preferenze. Si tratterà di un periodo ottimo per sperimentare sia dal punto di vista relazionale, che da quello erotico e lavorativo.

Amore:

Finalmente la sfera amorosa degli Acquario riceve uno scossone, grazie a una Venere decisa a supportare numerosi segni fino al termine dell’estate. I più avvantaggiati saranno sicuramente i single, i quali ritroveranno la voglia di mettersi in gioco, di conquistare nuove prede, di lasciarsi ammaliare da qualche misterioso sconosciuto e di tentare qualche nuova prospettiva in camera da letto. La situazione non è molto dissimile per le coppie consolidate: vi sarà la possibilità di approfondire il sentimento con il partner, di svelare alcuni segreti per fin troppo tempo mantenuti nascosti, di mettersi alla prova anche in campo erotico. Un solo versante d’attenzione, quello del giudizio spietato: bisognerà cercare di criticare troppo la persona amata, per non ferirne l’autostima.

Lavoro:

La vita lavorativa degli Acquario non è preoccupante nel mese d’aprile, ma nemmeno eccitante e ricca di brio. I nati nel segno sembrano distratti da altre questioni – e l’amore potrebbe essere una di queste – tanto da dimenticarsi di appuntamenti molto importanti. L’imperativo di aprile è quindi l’organizzazione: non bisognerà mai uscire di casa sprovvisti di agendina e penna, per prendere nota di volta in volta di salvifici promemoria. Per quanto riguarda le opportunità di carriera, non è un periodo molto propenso al cambio di mansioni o all’aumento di stipendio, anche se alcune piccole sorpresine potrebbero arrivare con l’estate. Chi fosse alla ricerca di una nuova occupazione, semini adesso inoltrando numerosi curriculum: il raccolto di luglio sarà certamente fruttuoso.

Salute:

Energie buonissime per l’aprile degli Acquario, i quali riscopriranno delle forze che si credeva ormai perse da tempo. Tutte le prossime quattro settimane saranno caratterizzate dalla voglia di migliorare la forza fisica e da un estremo desiderio di socialità. Per conciliare al meglio questi due versanti, utile sarà lanciarsi in sport di squadra dove, oltre a fare moto, si potranno di certo stringere nuove amicizie. Aprile detta agli Acquario anche la necessità di una maggiore cura estetica: è tempo di gettare quegli orrendi vestiti in armadio e regalarsi, così, un nuovissimo look.