Per una volta, cari amici dell’Ariete, non diffidate subito dall’interessamento da parte di un collega; oggi potrebbe veramente avere buone intenzioni nei vostri confronti: meglio appurare prima di dire di no.

È inutile perdere tempo con chi proprio non vuole saperne nulla di voi; se siete convinti di non poter far nient’altro per attirare l’attenzione della persona che vi fa battere il cuore, iniziate a guardarvi intorno.

Serata tranquilla: non fatevi prendere dall’ansia perché non ce n’è alcun motivo; qualche ora di pace e relax insieme alle persone care vi riporterà al giusto umore.