Cari Bilancia, oggi ogni vostra azione vi sembrerà inutile alla risoluzione di un problema. È colpa di Urano, che in tarda serata comincerà un ciclo settennale a voi opposto con l’entrata in Ariete. Portate pazienza.

Ciò che non ha funzionato sul lavoro, potrà trovare giusta compensazione nell’amore, che sarà per voi fonte di relax e ristoro. Non fatevi sfuggire, inoltre, le occasioni passionali.

Serata amichevole: lenite le tensioni accumulate in giornata circondandovi delle persone a cui più tenete.