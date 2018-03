Non demoralizzatevi alla prima sconfitta, cari amici della Bilancia; oggi iniziate a pianificare la contromossa per riportare in equilibrio la situazione sorridendo al futuro.

Per rafforzare il rapporto con il partner, ritagliatevi del tempo da trascorrere esclusivamente in due, senza interferenze dall’esterno.

Serata movimentata: alcuni impegni presi all’ultimo momento potrebbero accavallarsi; fate dunque attenzione a non dimenticare nulla a causa dello stress.