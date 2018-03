La giornata favorisce le attività di gruppo, cari amici della Bilancia. Per questo motivo, ottimo sarà passare del tempo con i familiari o con gli amici, purché l’obiettivo sia il massimo divertimento.

Siete pronti per riconnettervi pienamente con il partner, dopo un periodo forse sottotono. Cercate, tuttavia, di non forzare la mano con la persona amata, soprattutto in materia sessuale.

Serata motivante: avete voglia di raggiungere importanti obiettivi in questa nuova settimana di lavoro. Stasera iniziate a stilare un piano infallibile per raggiungerli.