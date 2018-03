Piccole opportunità finanziarie, cari amici del Cancro, potrebbero oggi rendervi particolarmente pimpanti sul lavoro. Cercate di non calpestare le esigenze dei vostri colleghi.

Un {#San Valentino} romantico si prospetta per la coppia, ma i litigi potrebbero essere dietro l’angolo. Non forzate troppo la mano con il partner.

Serata intima: il dopocena è assolutamente da passare in compagnia della persona amata, perché non vi sarà spazio per nessun altro in questa serata.