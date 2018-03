Cogliete al volo un’occasione particolarmente propensa oggi, cari amici dei Gemelli; avrete per le mani un’opportunità quasi irripetibile, meglio dunque non distrarsi in questi momenti.

Quando siete in colpa, ammettetelo senza troppi giri di parole; il partner potrebbe reagire in maniera piuttosto nervosa, quindi cercate di non gettare altra benzina sul fuoco.

Serata noiosa: un cambio improvviso di programma potrebbe mettervi di cattivo umore; non fatelo però pesare troppo a chi è al vostro fianco, soprattutto se sta impiegando tutte le proprie energie per venirvi incontro.