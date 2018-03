Risolvete tutte le questioni in sospeso oggi, cari amici dei Gemelli, soprattutto in ambito lavorativo. Vi libererete, così, di un pesante fardello.

In amore, invece, non bisognerà essere avventati nel rapporto con il partner. Utilizzate il raziocinio e non l’istinto comunicando con la persona amata.

Serata scottante: il dopocena potrebbe rinverdire le passioni e chissà che qualche single non si imbatti in qualche incontro decisamente hot.