Sembra che voi siate gli unici a non esservi accorti dell’inefficacia dei vostri sforzi, cari amici dei Gemelli; mettete le carte in tavola e ragionate bene sul da farsi o tutto questo lavoro non vi porterà a nulla di buono.

In amore sembra proprio che non riusciate a prendervi sul serio; fate però molta attenzione a ciò che direte oggi: chi è al vostro fianco potrebbe credere davvero alle vostre parole e rimanerci molto male al momento della verità.

Serata romantica: riaccendete la fiamma della passione organizzando una cena a lume di candela da trascorrere rigorosamente da soli con il partner, ricordandogli quanto sia importante per voi la sua presenza giorno dopo giorno.