Nonostante le vostre buone intenzioni, sembra non riusciate a portare a termine quasi nulla di ciò che state facendo; cari amici dei Gemelli non lasciatevi scoraggiare da questo momento passeggero e proseguite sui vostri passi.

I vostri sentimenti si vedono dalle azioni compiute; oggi chi vi sta vicino non potrà non apprezzare gli sfozi compiuti per mantenere viva la fiamma dell’amore.

Serata avvincente: delle nuove amicizie potrebbero aprirvi le porte a scenari e situazioni ancora da vivere; siate coraggiosi e abbandonate il passato alle spalle.