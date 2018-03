Mostrate a tutti di che pasta siete fatti oggi, cari amici del Leone; ci vuole un pizzico in più di sicurezza per convincere chi vi è intorno delle vostre capacità: non demordete proprio ora.

Non abbiate paura di lanciarvi in una nuova relazione, se siete convinti che possa essere quella giusta; mostrare di essere troppo titubanti non vi aiuterà certo a far breccia nel cuore della persona che vi fa girare la testa.

Serata frizzante: un invito insolito potrebbe rallegrare un dopocena piuttosto piatto; non fatevi dunque pregare ma dite di sì al primo colpo.