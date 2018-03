Potrebbe sorgere qualche dubbio oggi, cari amici del Leone, sulla sfera lavorativa. Un collega non vi apparirà sufficientemente sincero.

In amore, cercate di non essere troppo pressanti sul partner. Qualora non avesse espresso ancora tutti i suoi sentimenti, sarà il caso di attendere con pazienza senza calcare la mano.

Serata movimentata: il dopocena potrebbe sollevare la voglia di divertimento e movimento. Perché non concedersi, allora, quattro salti sulla pista da ballo?