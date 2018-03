Nonostante le vostre affannose ricerche, non riuscite proprio a trovare il bandolo della matassa, cari amici dei Pesci; meglio farvi aiutare da qualcuno che conosce bene la situazione e che sappia guidarvi, prima di perdere tempo e fiducia in voi stessi.

Questo periodo di indecisioni vi sta facendo perdere la testa anche in campo sentimentale; oggi non fatevi prendere dallo sconforto ma, piuttosto, parlatene col partner che sicuramente saprà far luce sui vostri dubbi.

Serata sobria: non strafate se non vi sentite nel pieno delle vostre energie; è stata una giornata piuttosto faticosa, quindi meglio dedicarsi ad attività leggere in favore del week-end.