Un netto miglioramento arriverà con la fine dell’anno, cari amici dei Pesci, quindi oggi si tratta di uno degli ultimi momenti di resistenza. Stringete i denti, soprattutto sul lavoro.

Non siate troppo curiosi degli spazi personali del partner, vi sono ambiti di privacy che non devono essere violati nemmeno all’interno di una coppia. Sappiatevi limitare.

Serata intima: il dopocena non è fatto per le grandi uscite, bensì per essere trascorso con una persona a voi stimata o in compagnia dell’adorato compagno.