Il modo in cui vi dedicate agli altri vi fa onore, cari amici del Sagittario; fate però ben attenzione a non perdere di vista le vostre necessità, indispensabili per farvi sentire in armonia con gli altri

Siete troppo impazienti per valutare con lucidità l’atteggiamento di chi vi sta vicino; oggi affrettare i tempi potrebbe far scappar via il vostro partner: non esagerate.

Serata piacevole, da trascorrere in armonia con persone care, senza stress o inutili tensioni dell’ultimo minuto.