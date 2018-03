Attenzione ai colleghi di lavoro oggi, cari amici del Sagittario, perché qualcuno potrebbe approfittarsi della vostra disponibilità. Sappiate riconoscere chi davvero ha bisogno del vostro aiuto e chi, invece, tenta di sfruttarvi.

In amore è bene alimentare il dialogo, così da stimolare una compenetrazione mentale. Negli ultimi tempi, infatti, il rapporto sembra essere sbilanciato unicamente sul versante fisico.

Serata sociale: non rimanete chiusi in casa in questo dopocena, perché le occasioni esterne sono davvero molteplici. I single, in particolare, potrebbero imbattersi in intriganti incontri.