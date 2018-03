Non siate troppo provocatori oggi, cari amici del Sagittario, soprattutto nelle relazioni che sono importanti per la vostra vita. Passerete per impertinenti e solleverete delle discussioni inutili.

In amore è tempo di imporre le proprie visioni, nel senso più bonario del termine. È inutile accettare acriticamente le scelte del partner solo per quieto vivere.

Serata focosa: saranno le passioni a prendere il sopravvento nel dopocena, sia a livello mentale che fisico. A esserne particolarmente favoriti potrebbero esserne i single più intraprendenti.