Fate affidamento alla vostra creatività oggi, cari amici dello Scorpione; se non vi sentite all’altezza del compito che vi è stato assegnato, la fantasia vi darà il giusto slancio per far fronte alla situazione.

Un incontro inatteso con una persona che da tempo vi fa battere il cuore è il segnale tanto atteso; fatevi avanti ora, senza perdere altro tempo.

Serata movimentata: qualche impegno di troppo potrebbe far saltare qualche programma; rimandatelo ai prossimi giorni.