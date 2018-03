Dovete tirare fuori i denti se volete farvi rispettare; cari amici dello Scorpione non fatevi mettere i piedi in testa: la vostra generosità è spesso scambiata per ingenuità: meglio mettere le cose in chiaro.

È un momento piuttosto complesso quello in campo sentimentale; oggi non siete dell’umore adatto per discutere con il partner: spiegateglielo con tranquillità e di certo saprà capirvi

Serata vivace: una cena con gli amici di vecchia data sarà utile per ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.