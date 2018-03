Siate pronti ad accogliere con entusiasmo una nuova offerta di lavoro; quello di oggi, cari amici dello Scorpione, è un ottimo riconoscimento per il vostro impegno: accettate senza pensarci due volte.

Non correte troppo con i tempi, soprattutto se siete all’inizio di una nuova storia d’amore; date al partner il tempo di prendere fiato, soprattutto se non volete vederlo scappare via a gambe levate.

Serata rilassante: scaricate le tensioni della giornata godendovi qualche ora di totale riposo, lontano dalle grida della tv e dal caos dei locali.