I problemi in famiglia sono i più oppressivi, anche a causa dello stretto spazio in cui spesso vengono affrontati; cari amici dello Scorpione fate un bel respiro prima di addentrarvi in situazioni che potrebbero prolungarsi più del dovuto.

Confrontatevi con chi vi sta vicino prima di giungere a conclusioni sbagliate; oggi fate chiarezza nella mente prima di parlare: potreste scoprire che lo stato delle cose è molto più roseo di quanto possa sembrarvi.

Serata frizzante: un pizzico di brio è quello che ci vuole per scaricare lo stress; meglio dunque andare alla ricerca di nuovi interessi o amicizie, scoprendo un lato di voi ancora nascosto agli occhi degli altri.