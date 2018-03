Carattere

Idealista ed estremamente indipendente, non vi è segno dello zodiaco tanto creativo e innovatore quanto l’Acquario. Capace di analizzare la realtà con una lucidità assente in gran parte degli altri segni, l’Acquario distrugge e ricostruisce, affermando la propria personalità anche con una certa irruenza. Profondamente anticonformista, poco legato alle routine e alle consuetudini consolidate, il segno è un fine pensatore spesso legato ai grandi cambiamenti. Precursore dei tempi, geniale nelle sue intuizioni, prosegue nella direzione dei propri obiettivi scavalcando a uno a uno ogni ostacolo. Dotato di un humor molto raffinato, di un’ironia spiccata e della capacità di prendere poco sul serio se stesso e gli altri, non disdegna la vita sociale nonostante l’animo spesso solitario. Considera i propri spazi d’indipendenza sacrosanti ed è pronto a difenderli sfoderando gli artigli. Proprio per questo è spesso tacciato di egocentrismo o di menefreghismo nei confronti del prossimo, due caratteristiche che tuttavia non si sposano perfettamente con il segno, intimamente e profondamente legato ai vincoli d’amicizia. Amante dell’arte e del buon vivere, non tollera i litigi immotivati, la superficialità e l’invadenza.

Rapporti e lavoro

Nei rapporti interpersonali l’Acquario dimostra un animo affabile e disponibile, sebbene non conceda facilmente la propria fiducia al prossimo. Dall’eloquio spontaneo e dallo humor irresistibile, il segno non fatica nel conoscere nuove persone né nel stringere altrettante amicizie. E proprio l’amicizia è un valore fondamentale per la vita dell’Acquario, ancora più degli affetti amorosi e dei legami di parentela. Nonostante questa inclinazione, il segno ha però bisogno di mantenere vivi i propri spazi d’indipendenza e solitudine: per questo può sparire all’improvviso, immerso nei suoi mille impegni, per poi riapparire riposato e nuovamente socievole qualche settimana più tardi. Fatica, infine, a ricordare feste comandate, appuntamenti e anniversari: tutti momenti di vita che, per quanto consolidati, si scontrano con l’animo innovatore e imprevedibile dell’Acquario.

Sul lavoro è puntuale e affidabile, nonché incline al problem solving. La capacità di analizzare le questioni professionali con creatività e sguardo innovativo, infatti, permettono al segno di intraprendere vie di risoluzione mai vagliate prima, quindi di impostare nuove e più proficue tecniche di lavoro. Pur amalgamandosi perfettamente nei team, predilige le occupazioni in solitudine, dove potrà pianificare i propri compiti in ogni loro aspetto. Non disdegna i ruoli di leadership, anche se mal digerisce la lentezza o la scarsa serietà altrui. Se sotto pressione o circondato, non esiterà a esprime il proprio pensiero, anche quando potrebbe risultare controproducente.

Amore

In ambito amoroso l’Acquario è guidato dalla scoperta e dalla novità. Ama corteggiare ed essere corteggiato e può far cadere ai suoi piedi la preda con un solo sguardo, anche se preferisce la tecnica del bastone e della carota: gioco e malizia, infatti, sono imprescindibili nella sua seduzione. In età giovanile è decisamente spinto dalla sperimentazione, quindi può cambiare facilmente partner anche solo per inseguire un istinto. È in grado di scindere perfettamente la soddisfazione fisica dall’emotività, due ambiti che spesso gradisce mantenere ben separati.

Nella coppia consolidata è leale, generoso e pronto ad aiutare il partner a superare il più insormontabile degli ostacoli. Non tollera però le routine domestiche noiose, quindi sarà sempre alla ricerca di metodi creativi per rinvigorire la vita di coppia e l’ambito familiare. Non manifesta gelosia alcuna né soffoca la persona amata, ma esige di ricevere lo stesso trattamento.

L’eros è diretto, schietto, privo di paure e sovrastrutture: l’Acquario considera il piacere fisico, ma anche quello mentale, come un dono da vivere appieno. Non è affatto turbato dalla sperimentazione, né dall’inseguimento delle più curiose fantasie proprie o del partner. Gioco e malizia lo accompagnano in camera da letto per tutta la vita, anche sopraggiunta la terza età.