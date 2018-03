Carattere

Determinato e testardo, l’Ariete è fra i segni più innovatori dello zodiaco. Nemico della staticità e amante della leadership, il segno si caratterizza per una forza dirompente che manifesta in tutti i settori di vita. Ama le sfide, non si spaventa davanti a traguardi impossibili e mai si adagia sugli allori per festeggiare una vittoria raggiunta, poiché già sul podio pensa al prossimo obiettivo da raggiungere. Altamente competitivo ma estremamente leale, l’Ariete è sempre mosso da grandi ideali, veri o presunti, in cui investirà tutte le sue energie. Per la sua innata inclinazione a buttarsi a capofitto nelle nuove sfide, non è insolito si lanci in decine di impegni diversi, non tutti portandoli a termine. Quando un’attività non è più stimolante, o il nato nel segno ha ben compreso come funzioni, l’interesse cala e la curiosità è catturata da nuovi traguardi.

Rapporti e lavoro

Nei rapporti interpersonali è sempre molto disponibile e gioviale: non disdegna la risata, il divertimento liberatorio e l’umorismo, anche quello più grezzo. Per quanto tenda a dominare nelle relazioni amicali, spesso con arrabbiature improvvise e non del tutto motivate, l’Ariete raramente tradisce le aspettative di chi ha vicino. Pur innervosendosi spesso, dimentica facilmente i torti subiti ed è in grado di perdonare senza troppi sforzi. Solo in un caso l’amicizia con un Ariete può essere messa in perenne repentaglio: quando il nato nel segno percepisce una lesa lealtà, con menzogne o segreti celati, poiché l’onestà è uno dei principi che lo dominano nella sua innata irruenza.

Sul lavoro tende ad assumere posizioni di comando: pur risultando altamente esigente, quasi dittatoriale nelle sue manifestazioni, l’Ariete è sempre molto attento alle necessità del proprio team, di cui si sente altamente responsabile. Non è raro, quindi, trovarlo ben disposto ad aiutare o motivare chi in difficoltà.

Amore

Anche nelle relazioni amorose l’Ariete tende a governare la coppia, pur non scordando le esigenze del partner. Corteggiatore nato, il segno si lancia a capofitto nella seduzione della preda, sfoderando uno charme invidiabile e sommergendo l’oggetto del suo interesse d’attenzioni. Conquistata la persona amata, tuttavia, il segno raramente si accontenta: quando una relazione consolidata scade nella routine e si priva del gioco, l’Ariete potrebbe perdere rapidamente interesse e puntare nuovi obiettivi. Proprio per il vincolo di lealtà spiegato poc’anzi, raramente si lancia in relazioni clandestine o tradimenti: preferisce infatti chiudere la relazione in corso, anche in modo molto perentorio, prima di lasciarsi andare a nuove emozioni.

Fortemente legato ai suoi spazi d’indipendenza, inviolabili anche nella coppia, l’Ariete non tende a essere soffocante sebbene sia tutt’altro che privo di gelosia. Concede fiducia alla persona amata, che non verrà limitata nella vita extra-relazionale, sebbene sia meglio non approfittarsene troppo: se le sue aspettative verranno disattese, difficilmente conterrà rabbia e disappunto.

Dall’eros dirompente, il capostipite dello zodiaco è sempre alla ricerca di novità anche in camera da letto, dove però manifesta una natura più ingorda che fantasiosa. Anche in questo caso, più l’obiettivo risulta difficile, più le sue curiosità saranno stuzzicate.