Carattere

Equilibrata e rivolta all’armonia, la Bilancia è uno dei segni più razionali dello zodiaco. Capace di dosare perfettamente ragione ed emozioni, il segno è comunque in grado di mostrare una certa passionalità, soprattutto nell’inseguimento degli obiettivi prefissati. Mossa da ideali di giustizia, soprattutto sociale, la Bilancia non ama particolarmente i conflitti, sebbene sia in grado di difendere anche con veemenza le proprie posizioni. Proprio per questo ruolo di paciere dello zodiaco, il segno è spesso accusato di voler tenere il piede in più di una scarpa: esporsi può essere complesso per una Bilancia, soprattutto quando un’opinione può ledere un rapporto o ferire il prossimo. Pecca forse di un eccesso di diplomazia: preferisce mordersi la lingua che sollevare polveroni. Come tutti i segni guidati da Venere, gode di un elevato senso estetico, che manifesta non solo nella cura del corpo, ma anche nell’amministrazione e nel decoro della casa. Quest’ultima è il suo ambiente d’elezione poiché, sebbene non disdegni affatto la socialità, non è raro che si faccia prendere da una certa pigrizia e dalla bonaria inclinazione al pantofolismo.

Rapporti e lavoro

Nei rapporti interpersonali, solitamente molto proficui, la Bilancia eccelle. Con la sua capacità di comprendere e di mettersi facilmente nelle parti dell’altro, il segno diventa infatti referente di un gran numero di persone, pronte a chiedere consiglio e fidarsi della sua capacità di giudizio. La sua incapacità di schierarsi apertamente, o le continue riserve nel criticare gli altri, possono però alimentare conflitti anche importanti. Inoltre, tende spesso a privilegiare la propria indipendenza: anche quando in grave difficoltà, preferisce risolvere le proprie questioni da sola. Un fatto che viene erroneamente interpretato come snobbismo, quando in realtà si tratta di un legittimo timore di disturbare il prossimo.

Sul lavoro è estremamente affidabile, anche se rischia di farsi sopraffare dalle richieste per la sua ritrosia al rifiuto. Capita di frequente, infatti, che la Bilancia sia sommersa di arretrati di lavoro da smaltire, tanto da sacrificare la sfera relazionale. Ottima nei team, per la sua innata capacità di dirimere i conflitti, mentre la leadership potrebbe causare crisi interiori per incompatibilità con il ricorso criterio d’equità.

Amore

Il corteggiamento della Bilancia è sempre raffinato, spesso portato a termine con un gioco di sguardi anziché con l’uso dell’impacciata parola. Preferisce tuttavia essere sedotta ed è sensibile alle lusinghe, data anche la forte tendenza alla cura del corpo nonché alla bellezza, sia esteriore che interiore. Non ama particolarmente saltellare di partner in partner: fatta una nuova conoscenza, cerca di andare a fondo il più possibile per comprendere appieno la controparte possa essere l’amore di una vita o, più semplicemente, una piacevole compagnia stagionale.

Nelle coppie consolidate è affidabile, devota e incline al matrimonio. Capace di gestire con animo conciliante la famiglia, non è affatto portata al tradimento, anche se può manifestare una profonda gelosia proprio per quei grandi ideali che spesso insegue invano.

L’eros della Bilancia è molto raffinato, improntato alla qualità del rapporto, alla soddisfazione reciproca. Una passione delicata che solitamente si manifesta con lunghi preliminari, per un incontro intimo che può durare tutta la notte. Non sperimenta però particolarmente in camera da letto: preferisce i lidi conosciuti anziché le terre ancora inesplorate.