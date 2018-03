Carattere

Noto per la sua spiccata emotività, il Cancro è uno dei segni più sensibili dello zodiaco. Spesso introversi, i nati in Cancro manifestano un carattere decisamente altalenante, che può spaziare dalla totale dedizione agli altri alla più intransigente permalosità. Molto legato al ricordo e al passato, a cui spesso si aggrappa fortemente, il segno è per antonomasia il simbolo della casa e della famiglia. Preferisce una vita tranquilla, riservata, placida e spesso guarda al mondo esterno con inquisitrice diffidenza. Guidato da valori e ideali molto profondi, come quello dell’amore e dell’unione, il Cancro difende le proprie credenze alacremente, a volte anche a discapito del tanto amato quieto vivere. Spesso iperapprensivo, può esercitare un elevato controllo nel tentativo di identificare tutte quelle minacce, o presunte tali, al suo nucleo familiare. Dotato di ottima memoria, tende a vivere un’esistenza bilanciata, dove gli ambiti personali e quelli professionali rimangono fortemente separati. Non disdegna la bella vita e la buona alimentazione: due caratteristiche che accomunano la gran parte dei segni zodiacali estivi.

Rapporto e lavoro

I rapporti interpersonali del Cancro viaggiano su più livelli, a seconda della fiducia connessa al prossimo. Non disdegna l’esposizione sociale e le nuove conoscenze, dove tende a far colpo con un buon humor e un atteggiamento giovale, ma tiene ben separate le relazioni più superficiali dalle amicizie più profonde. È proprio in queste ultime che il Cancro getta la maschera, aprendosi all’altro e confessando le proprie paure. Raggiunta questa intimità, le relazioni sono normalmente durature e significative, anche se di frequente rischia di scadere nell’eccessivo lamentio o nella permalosità immotivata. Esige il più estremo rigore e ha elevate aspettative nei confronti degli affetti, pur essendo molto più indulgente con se stesso che con gli altri.

Nel lavoro tende a rendersi ben disponibile, per non deludere le aspettative di colleghi e superiori. Può ben mescolarsi nelle occupazioni in team, dove la condivisione delle responsabilità lo fa certamente sentire più a suo agio. Non ama quei lavori, come quelli dirigenziali, dove gli orari non siano predefiniti o con sovrapposizioni con la sfera personale: per il Cancro la famiglia è sacra e, per tanto, le ore quotidiane da dedicare agli affetti sono inviolabili.

Amore

Anche in amore il Cancro dimostra una spiccata emotività, a volte condita da una seducente insicurezza. Nonostante le ritrosie nel mostrare le parti più recondite del proprio cuore agli altri, si tratta di uno dei segni che più sa amare, poiché sono proprio i legami affettivi a guidarne l’intera esistenza. La fase del corteggiamento è sempre sapiente e maliziosa, tanto che al Cancro può bastare anche solo uno sguardo per far cadere la preda a suoi piedi. Intelligente e rarissimamente grezzo, non scade mai nella banalità seduttiva, nemmeno ai primissimi appuntamenti.

Consolidata la coppia, mantiene elevato il calore nei confronti del partner, spesso dedicandosi con volenterosa abnegazione. Proprio per la sacralità del nucleo familiare e l’insita insicurezza, però, il segno potrebbe cadere in una gelosia accecante: mal sopportati, allora, saranno gli spazi di piena indipendenza della persona amata.

L’eros è intrigante e sempre molto ricercato, con una passione raffinata e mai scontata. Non disdegna la sperimentazione né la rincorsa delle fantasie. Capace di equilibrare alla perfezione dolcezza e passione animale, l’incontro intimo con un cancro parte già dal primo sguardo della cena, per poi procedere immutato per tutta la notte. In camera da letto, infine, è decisamente esigente.