Carattere

Simbolo per antonomasia dell’originalità, il Gemelli è uno dei segni più inafferrabili dello zodiaco. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, di cui ha bisogno di nutrirsi costantemente a livello mentale, detesta e rifugge la staticità. Gli imprevisti non lo spaventano, poiché in grado di dimostrare una capacità d’adattamento davvero malleabile, nonché di trovare l’appiglio positivo in qualsiasi difficoltà. Proprio per il suo essere sfuggente, il Gemelli è spesso tacciato di doppiogiochismo o superficialità. Così in realtà non è: il segno sa dimostrare una grande lealtà agli affetti, che tuttavia manifesta in modo singolare e mai rinunciando ai suoi spazi di sacra indipendenza. Amante dei piaceri della vita, della scoperta e sempre pronto a mettersi in gioco, il segno non nasconde una certa inclinazione all’innocuo capriccio, che può sfoggiare anche a discapito di sentimenti più aulici. Artista e innovatore, è spesso foriero di grandi cambiamenti che possono coinvolgere la società nel suo complesso, grazie all’innata capacità di vedere ben oltre all’immediato. Dallo humor raffinato e intelligente, non disdegna stupire e le luci della ribalta.

Rapporti e lavoro

I rapporti interpersonali del Gemelli si caratterizzano per un’elevata capacità di socializzazione: i nati nel segno sono sempre in cerca di nuove conoscenze, perché stimolati dallo sconosciuto, dalla novità e dal confronto. Per questo, non disdegnano affatto intrattenersi con persone dal carattere diametralmente opposto, spinti dalla voglia di comprendere e cavalcare il mistero. Estremamente divertenti e anima degli incontri sociali, grazie anche al sapiente eloquio di cui sono dotati, i Gemelli raramente coltivano nemici. Quando qualcuno non è nelle loro grazie, però, possono risultare anche particolarmente spietati. Nei rapporti amicali il segno può apparire disattento, poiché spesso dimentica appuntamenti e anniversari, tuttavia si tratta di comportamenti in perfetta buonafede. Una caratteristica che viene compensata da un’ottima predisposizione al consiglio disinteressato, così come dalla capacità di aprire gli occhi al prossimo nelle situazioni più difficili.

L’ambiente ideale di lavoro è quello artistico, soprattutto se relativo alla parola oppure all’immagine, dall’autorato alla fotografia. Quando impiegato in professioni più tradizionali, il segno spicca per la sua capacità di affrontare i problemi in modo innovativo, ribaltando prospettive ritenute immutabili e scoprendo nuove vie per la risoluzione di annose questioni. Non ama particolarmente i lavori monotoni, quindi preferisce le attività mentali a quelle manuali. In team potrebbe apparire sfuggente o poco dedito, semplicemente perché analizza le questioni seguendo vie non battute dal resto del gruppo.

Amore

Molto curioso e guidato dagli istinti, il Gemelli è uno fra i più grandi conquistatori dello zodiaco. Soprattutto in giovane età, non ama progetti soffocanti oppure a lunga durata, perché sente l’innato bisogno di sperimentare, di conoscere nuovi partner, di non limitare le sue capacità di vita. Per questo può essere accusato di saltare di fiore in fiore, a volte non disdegnando scappatelle e tradimenti, sebbene si tratti di comportamenti relegati a rapporti non solidi e non sufficientemente sviluppati. Quando trova l’amore profondo, infatti, il segno sa dimostrare solidità e abnegazione.

Nella coppia consolidata, il Gemelli ricerca la massima complicità, quella comunicazione fra i partner che può avvenire anche con un solo sguardo. È un amante dinamico, non ama le imposizioni tradizionali della famiglia e ha bisogno di continui stimoli, anche semplicemente modificando una routine quotidiana. Se davvero innamorato, è capace di essere fedele anche in eterno.

L’eros è pregnante per l’esistenza del Gemelli, il quale ricerca non solo la quantità, ma anche la qualità della passione. Si lancia a capofitto nella fantasia erotica, ama sperimentare e, anche dopo anni, stupisce il partner con una seduzione intelligente, studiata e particolarmente stuzzicante.