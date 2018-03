Carattere

Carismatico e dominatore, il Leone è uno dei segni più eleganti dello zodiaco. Perfettamente a suo agio in qualsiasi situazione sociale, dove si pone nei confronti del prossimo con un sapiente fascino, ama prendere il controllo della propria esistenza, cavalcando le occasioni e raggiungendo tutti gli obiettivi che ama prefissarsi. Questo impeto alla leadership spesso si manifesta in un eccesso di controllo nei confronti degli affetti, che pretende di guidare senza però risultare dittatoriale. Pur non disdegnando di rimanere al centro dell’attenzione, lo slancio del Leone non è quasi mai di tedioso egocentrismo, bensì un’inclinazione innata. Una qualità che viene confermata e controbilanciata da una generosità estrema: il segno è sempre in prima fila per aiutare il prossimo, un dovere che sente come impeto morale per la propria esistenza. Può manifestare una certa testardaggine nelle proprie credenze, che difende sfoderando le unghie, ma raramente si lancia in litigi fini a se stessi. Preferisce essere superiore alle quisquilie, che osserva a distanza con divertito disinteresse.

Rapporti e lavoro

Nei rapporti interpersonali il Leone è particolarmente brillante, grazie anche alla facilità con cui riesce a fare nuove conoscenze o a intrattenersi per ore con perfetti sconosciuti. Dall’eloquio raffinato e intelligente, può contare su uno spiccato senso dello humor che lo rende l’anima delle feste. L’ironia che manifesta non è mai volgare o inopportuna, ma sempre raffinata e spesso autodiretta. Concede facilmente fiducia al prossimo, ma pretende di non essere tradito: quando scopre una lealtà carente o una totale mancanza d’onestà, tende a chiudere definitivamente le porte. Per questioni minori preferisce invece perdonare e dimenticarsi, anche solo apparentemente, dei torti subiti. D’altronde il Leone, per quanto ami la socialità, è un segno geloso della propria indipendenza e perfettamente in grado di procedere da solo nel proprio cammino.

Sul lavoro è estremamente organizzato e diretto all’obiettivo, da raggiungere con stoico impegno. Pur essendo un dominatore nato, non sempre i ruoli da leader gli si addicono, soprattutto quando il team che dovrà guidare non corre alle sue stesse velocità. La gestione di collaboratori svogliati o l’estenuante presenza di tempi morti, infatti, potrebbero alimentare un nervosismo rabbioso. Per questo il Leone preferisce far da sé e, se ve ne fosse bisogno, anche il lavoro degli altri.

Amore

Molto coraggioso nel corteggiamento, il Leone è un segno dal fascino irresistibile e dalla conquista facile. Lo charme e la raffinatezza innata, che manifesta anche a livello esteriore con una buona cura del corpo, raramente portano a un rifiuto amoroso oppure a una notte in bianco. Soprattutto in età giovanile, il segno non disdegna lanciarsi nella sperimentazione amorosa, cambiando più volte partner alla ricerca della perfezione.

Nella coppia consolidata è molto attento alle esigenze del partner, così come molto orgoglioso del proprio nucleo familiare. Non è soffocante nei confronti della persona amata, anche se non gradisce si scherzi con il fuoco: al primo sentore, la gelosia potrebbe essere cocente e dagli effetti davvero rabbiosi. Non sopporta la staticità amorosa, per questo sfodera fantasia e gioco per evitare le più noiose routine.

Grande amatore, anche nell’eros è raffinato ed elegante, con una passione che mai scade nella mera volgarità. Si butta a capofitto nella sperimentazione, poiché sempre animato dal desiderio di migliorare la qualità delle relazioni intime, anziché la loro quantità. In camera da letto tende rinnova il suo spirito dominatore, controbilanciato da una spiccata fantasia che non deluderà di certo il partner.