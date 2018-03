Carattere

Emotivi e spesso insicuri, i Pesci sono fra i segni più romantici e sognatori dello zodiaco. Spesso volubili e dubbiosi, i nati nel segno si contraddistinguono per un costante dualismo interiore, che li porta sia a perdersi nell’immaginazione che in un disincanto schietto nei confronti della realtà. Desiderosi di essere amati, molto autocritici ma altrettanto creativi, i Pesci rincorrono l’armonia e la pace, mantenendo però una piena malleabilità di traguardi e obiettivi. Estremamente intuitivi e capaci di leggere le emozioni altrui con uno sguardo solo, sono universalmente benvoluti grazie al loro spirito accomodante, lontano dai conflitti. Una caratteristica che si scontra però con una vaga tendenza al capriccio e alla critica anche spietata, spesso celata da grandi sorrisi e dalla spinta al quieto vivere. Tendenzialmente buoni e condotti da emozioni positive, faticano a esprimere pienamente le loro opinioni, per timore di essere esclusi o di subire ingiuste critiche. Possono lasciarsi facilmente guidare dagli altri, sacrificando anche la loro individualità, fin quando il senso di colpa e l’insoddisfazione costringeranno all’azione. In questa fase, la risposta può essere anche particolarmente irruente.

Rapporti e lavoro

Nei rapporti interpersonali i Pesci risultano particolarmente affabili, anche perché dotati di grande fascino e di un’estrema propensione al prossimo. Non disdegnano i contesti sociali, pur non amando di essere posti al centro dell’attenzione, sebbene tendano a far buon viso a cattivo gioco. Solo nei rapporti amicali veramente solidi lasciano cadere le maschere e, sicuri dell’assenza di giudizio, esprimono realmente quel che pensano. Inoltre, rifuggono il conflitto in modo magistrale: anziché confrontarsi direttamente con una persona sgradita, preferiscono semplicemente scomparire. L’indecisione può guidare tutti i rapporti del segno, tanto da generare insoddisfazione e nervosismo tra le persone care. Eppure la loro estrema capacità d’amare li conduce sempre a un facile perdono.

Sul lavoro sono in grado di ottenere ottimi risultati, sebbene necessitino di una fase d’adattamento dove conciliare il mondo interiore con le richieste professionali. Non amano le posizioni da leader, mentre si trovano perfettamente a loro agio in gruppo, dove potranno condividere il timore della responsabilità con altri membri. Prediligono infine le occupazioni creative, spesso legate alle arti visive, dove manifestano appieno tutto il loro potenziale.

Amore

L’ambito amoroso è determinante, se non vitale, per l’esistenza dei Pesci. Inguaribilmente romantici, adorano essere corteggiati e cedono facilmente alle lusinghe, sebbene pretendano una seduzione elegante, ricercata, mai lasciata al caso. Non ammettono dichiarazioni d’amore raffazzonate né la scarsa attenzione del partner: quando ritengono di non essere adeguatamente desiderati, preferiscono spiccare il volo per approdare su lidi più floridi.

La coppia consolidata è estremamente romantica, determinata dall’aiuto reciproco, dall’affetto quasi eccessivamente melenso e da un profondo legame con la famiglia. Raramente tradiscono, soprattutto quando la posta in gioco è decisamente elevata. Han bisogno di un partner forte e strutturato, che li aiuti a trovare il bandolo della matassa dei loro eterni dubbi, nonché a limitare il sogno a occhi aperti.

L’eros è spiccato, gioviale e particolarmente gradevole. I Pesci amano la sensualità sussurrate e mentale, nei rapporti intimi vi dovrà quindi essere prima una scintilla psichica e, solo in un secondo momento, una traduzione fisica. Fantasiosi e originali, amano la sperimentazione purché il partner ne sia convinto. In camera da letto esigono non solo la sessualità, ma anche lunghi preliminari e altrettanto estese dimostrazioni d’affetto, tra carezze e interminabili coccole.