Carattere

Propositivo e solitamente allegro, il Sagittario è l’esploratore dello zodiaco. È spinto da una curiosità conoscitiva senza pari, declinata nel quotidiano con una spiccata socialità e un’incontenibile passione per i viaggi. Propositivo e amante della buona vita, il Sagittario non resiste al fascino dello sconosciuto: una caratteristica che si può manifestare anche con una dedizione alla letteratura o alle arti visive. Grande comunicatore, si distrae però facilmente, poiché il suo intelletto è continuamente bombardato da novità da inseguire. Per questo motivo può alimentare tensioni e conflitti, per la sua innata capacità di dimenticarsi di appuntamenti, scadenze o addirittura anniversari. A volte scostante, proprio per effetto della distrazione, tende a interpretare se stesso e gli altri in modo sognatore, rimettendo nel prossimo fin troppe aspettative. Quando messo alle strette tende a sfoderare ingenuità, realizzando solo in ultima battuta la portata di alcuni comportamenti poco graditi. Se attaccato, tende a giocare in autodifesa oppure a ignorare il conflitto: in tal caso, chiuderà le questioni con un sorriso e volterà pagina. Ama infine la vita all’aria aperta e l’attività fisica, sebbene raramente rinunci ai piaceri della forchetta e a quelli del bicchiere.

Rapporti e lavoro

Nei rapporti interpersonali il Sagittario eccelle, almeno di primo acchito. Comunica con incredibile facilità, anche con perfetti sconosciuti, ed è amico di tutti. Allo stesso modo, concede facilmente la propria fiducia, anche a chi non la meriterebbe affatto. Questo impeto di socialità è controbilanciato, però, da una tensione all’individualità: il Sagittario è più orientato alla soddisfazione dei propri desideri che all’attenzione di quelli altrui. Per questo nei rapporti può apparire sfuggente e scostante: può sparire anche per diverse settimane, per poi riapparire dal nulla sfoggiando un’innocenza quasi fiabesca. Non è, infine, particolarmente incline alle critiche.

Sul lavoro tende a privilegiare attività che abbiano a che fare con il linguaggio o le arti: il sogno e la voglia d’esplorazione sono determinanti anche in ambito professionale. Non temendo affatto gli spostamenti o i cambi repentini, non capita di rado i Sagittario siano impiegati in occupazioni flessibili, tra viaggi di lavoro da una parte all’altra del mondo. Nei compiti di gruppo può innervosire i colleghi per la frequente distrazione, mentre quando leader rischia di dimenticare, seppur in buonafede, le esigenze dei sottoposti. Da perfetto spirito libero, si trova a suo agio nei ruoli senza vincoli.

Amore

Abile corteggiatore, il Sagittario raramente si lascerà sfuggire un preda amorosa. Dedito e sempre presente nella fase iniziale del rapporto, conquistato l’oggetto del suo desiderio tende però ad adagiarsi sugli allori, quasi dando la relazione per scontata. Fortunatamente al primo sentore d’allontanamento del partner, torna a essere affettuoso e particolarmente attento. Soprattutto in età giovanile, è spinto più dalla sperimentazione erotica che dagli impeti affettivi, una caratteristica che si appiana tuttavia con l’età adulta.

Nelle coppie consolidate mantiene a lungo il suo romanticismo, anche se in famiglia può risultare fin troppo sognatore e difficilmente conciliante rispetto alle routine quotidiane. Se le basi del rapporto sono solide, non tradisce. Ma qualora il rapporto fosse instabile, potrebbe anche farsi ammaliare da lontane sirene.

L’eros è molto marcato, quasi un’esigenza quotidiana per l’esploratore Sagittario. Tende a manifestarsi più con il fisico che con la mente, alla ricerca del puro piacere. Non disdegna affatto la sperimentazione: la possibilità di dar sfogo alla fantasia lo rende un vero innovatore della camera da letto. Quando invece percepisce un’intimità monotona, può essere incline alla rapida fuga.