Carattere

Seducente ma scontroso, fra tutti i segni dello zodiaco lo Scorpione è quello dei singolari dualismi. Porta con sé l’emotività e la profondità tipica dei segni d’acqua, alternata però alla forza dirompente di Marte: un mix esplosivo che rende gli appartenenti al segno davvero irresistibili. Non ama svelare facilmente le sue carte e, a meno di una profonda confidenza, non esprime all’esterno emozioni e pensieri provati. Estremamente intelligente, pur analizzando la realtà in modo lucido è spesso vittime di ansie e paure immotivate, frutto più del rimuginio interiore che di un effettivo pericolo nel quotidiano. Alternativamente sfacciato e altrettanto timido nelle sue manifestazioni, a seconda della pulsione del momento, non ama gli attacchi alle proprie credenze. Se sotto pressione, lo Scorpione tende a giocare in difesa, anche ribadendo le proprie opinioni con una certa violenza verbale. Allo stesso modo, è capace di protezione e infinita dedizione per le persone che considera importanti, facendosi in quattro per il loro benessere. Oltre a essere il segno più erotico dello zodiaco, lo Scorpione non riesce proprio a tollerare la stupidità ostentata, che considera quasi un’offesa personale.

Rapporti e lavoro

Nei rapporti interpersonali lo Scorpione è molto esigente: pur non soffrendo affatto l’esposizione sociale e le nuove conoscenze, concede la sua fiducia profonda a pochi. Deve essere stimolato soprattutto a livello mentale, poiché fortemente attratto dell’intelligenza altrui. Nei rapporti amicali è fedele e stabile, anche se la sua emotività può portarlo a breve fasi di distacco o a discussioni, seppur bonarie, anche a cadenza quotidiana. È però in grado di farsi perdonare qualsiasi torto, poiché dotato di uno charme davvero ineguagliabile. I nati nel segno presentano solitamente uno humor spiccato e fuori dal comune, una qualità che alimenta ammirazione ma anche invidia.

Sul lavoro è molto laborioso e, sebbene si caratterizzi per un certo disordine, riesce a portare a termine tutti i compiti assegnati, anche con una certa solerzia. Preferisce occupazioni mentali rispetto alle fisiche, nonché metodi non convenzionali per affrontare i problemi. Può assumere facilmente i ruoli di leadership, anche se rischia di scadere in derive forse troppo impositive sui sottoposti. In gruppo, invece, tende ad annoiarsi facilmente, poiché si avvicina alle questioni da risolvere con modalità inedite rispetto ai colleghi.

Amore

L’ambito amoroso è quello dove lo Scorpione primeggia, data la palma d’oro di segno più seducente dello zodiaco. Non demorde nel corteggiamento, nemmeno di fronte a un secco rifiuto, e riesce con costanza a far propria la preda. Dal romanticismo sapiente e dallo charme inarrivabile, è un segno fortemente incline alla sfera sessuale della relazione. Una caratteristica che, soprattutto in gioventù, lo porta a sperimentare con un numero consistente di partner.

Nelle coppie consolidate è attento e protettivo nei confronti del nucleo famigliare, anche se può soffrire le routine, soprattutto quelle intime. Può lanciarsi in alcuni conflitti, comunque facilmente risolvibili, per riaffermare il proprio dominio sulla relazione. Può vivere momenti di gelosia anche cocenti, nonostante la razionalità lo porti a non essere troppo soffocante nei confronti del partner.

Come già accennato, l’eros è una delle caratteristiche principali dello Scorpione, tanto da essere campione nell’intimità. Ama sperimentare, lanciarsi nell’inseguimento di una fantasia, non resiste al richiamo della curiosità. Si dedica completamente al corpo e alla mente del partner, anche se potrebbe facilmente stancarsi di un compagno non in grado di provvedere agli stessi bisogni. In camera da letto è solitamente indomabile, tanto da rimanere fra le lenzuola anche per interi weekend.