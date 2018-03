Carattere del Toro

Come tutti i segni di terra, il Toro è una delle rappresentazioni più tangibili della solidità psichica ed emotiva. Altamente resistente, è raramente spaventato dai compiti gravosi, che esegue con motivazione e abnegazione. Sebbene non scappi dalle sue responsabilità, se potesse scegliere il segno si crogiolerebbe volentieri nella pigrizia: è infatti un amante della famiglia, dell’esistenza placida, del quieto vivere e della buona cucina. Non a torto, la casa è il punto nevralgico della sua esistenza: sicuro approdo dalle difficoltà del mondo esterno. Sempre disciplinato e molto controllato, può esprimere una testardaggine anche irruente quando si tratta di difendere i propri valori o gli affetti dalle minacce esterne. Affidabile e disponibile, eccelle soprattutto in ambito finanziario, dove tende ad accumulare denaro. Non si tratta, tuttavia, di mera avidità: spaventato dall’incertezza del futuro, il Toro si comporta da formica per non trovarsi impreparato di fronte alle avversità improvvise.

Rapporti e lavoro

Incline alla bontà d’animo e alla fiducia verso il prossimo, nei rapporti amicali il Toro è un perfetto ascoltatore, nonché una persona sempre pronta a fornire aiuto agli affetti in difficoltà. Questa inclinazione spontanea lo porta però spesso alla crisi interiore, siccome il prossimo spesso si approfitta dell’estrema disponibilità che il segno sa mostrare. Quando si sente preso in giro, o scopre una mancanza di onestà, il Toro diventa però inflessibile: tradita la fiducia, sarà complesso o quasi impossibile riconquistarla. Forse intransigente su valori e ideali, tende a legarsi ai simili anziché agli opposti, verso cui mostra sovente diffidenza.

In ambito professionale non è raro che il Toro assuma posizioni di responsabilità, proprio grazie alla sua resistenza e alla capacità di farsi carico anche di questioni annose o di difficile risoluzione. Pur nella sua media testardaggine, però, il segno riesce ad amalgamarsi perfettamente nel team di lavoro. Quando assume il ruolo di guida, tende a essere estremamente esigente, poiché sempre orientato allo scopo da raggiungere. È frequentemente impiegato in professioni contabili o d’investimento, poiché gestisce sapientemente il denaro.

Amore

Quasi mai soddisfatto dalla mera conquista o dalla semplice soddisfazione erotica, il Toro anche in amore è guidato dalla solidità affettiva. Si lancia nel corteggiamento della preda solo quando è certo della profondità dei suoi sentimenti: questo tuttavia non ne limita le capacità di seduzione, nonché lo charme da provetto conquistatore.

Nella coppia consolidata è attento alle esigenze della persona amata, anche se può tendere all’iper-protezione e alla preoccupazione eccessiva. Per questo, potrebbe manifestare anche gelosie non del tutto giustificabili, sebbene con la ragione e il controllo riesca comunque a limitarne gli effetti più nefasti. Ama la vita casalinga e non disdegna una famiglia numerosa, dove sfoggia un ottimo spirito genitoriale.

Come tutti i piaceri della vita, anche l’eros è fondamentale per il Toro. Attratto dalla bellezza sia esteriore che interiore, viene stimolato dalla malizia soprattutto mentale. In camera da letto si dona senza risparmio al partner, anche sperimentando nuovi giochi o incentivando le fantasia. Un moto all’innovazione passionale che, a ben vedere, è più dettato dal desiderio di mantenere il partner a sé legato anziché dalla semplice curiosità.