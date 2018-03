Carattere

Simbolo del rigore e della perfezione, la Vergine è di certo il segno più razionale e puntiglioso dello zodiaco. Si caratterizza per un’intelligenza davvero raffinata, che si traduce nella realtà di tutti i giorni in una ligia attenzione alle regole e alle procedure. La Vergine ama infatti l’ordine, avere le situazioni sotto controllo, amministrare e gestire la propria e l’altrui quotidianità. Allo stesso modo, si tratta di un segno legato in modo imprescindibile agli ideali di giustizia ed equità sociale, manifestati anche con l’azione pratica tra volontariato e professioni legali. Mai fuori luogo e sempre misurata, la Vergine ricerca costantemente l’armonia, che si tratti della gestione dell’ambito famigliare o della struttura di una professione. Tende a non mostrar eccessivamente i suoi sentimenti all’esterno, poiché può ritenerli inopportuni, e spesso si fa carico di questioni più grandi di quanto possa sopportare. Questa caratteristica, per contro, svela una certa intolleranza nei confronti della confusione altrui, fisica e mentale, tanto da portare a iperapprensione o soffocante controllo. Leale e consigliera, può scadere nell’eccesso di giudizio.

Rapporti e lavoro

Dal punto di vista relazionale, la Vergine si contraddistingue per una grande capacità di ascoltare, che completa con un’ottima inclinazione al consiglio disinteressato. Mai volgare o inopportuna, fatica forse a balzare al centro dell’attenzione sociale, ma quando apre il proprio cuore al prossimo la concessione è definitiva. Amico su cui si può sempre contare, il segno si espone in prima persona per cercare di risolvere i problemi altrui, anche quando non espressamente richiesto. Un fatto che, non di rado, può alimentare conflitti. Grazie alla sua razionalità, tuttavia, riesce a rifuggire il litigio, sa perdonare e chiedere scusa. Tende tuttavia a eccedere in pignoleria, quasi monotona nel ripetere le sue procedure, un fatto che a lungo andare può logorare anche i più pacifici di spirito.

Esegue il proprio lavoro egregiamente, considerato come in ambito professionale sia sinonimo di abnegazione e affidabilità totale. Cerca di amalgamarsi in modo armonico ai team, sebbene il suo animo da ragioniere dello zodiaco può comunque emergere creando blande frizioni. Può assumere facilmente il ruolo di leader, anche se non particolarmente carismatico, ma preferisce comunque lavorare in solitudine. La motivazione è abbastanza semplice: dovendo gestire un gruppo, infatti, è difficile applicare quella rigorosità tanto desiderata.

Amore

La Vergine vive storie d’amore molto mentali, spesso poco romantiche o comunque non ricche di manifestazioni fisiche. Preferisce essere corteggiata che lanciarsi alla caccia di prede, ma questo non la rende un partner poco esigente: entrare nelle grazie di un nato nel segno, infatti, potrebbe essere impresa ardua anche per i più seduttori dello zodiaco. È più facile stupirla con una storia di vita vissuta, o con la dissertazione su un filosofo, che con un banale mazzo di fiori.

Nelle coppie stabili è un partner perfetto, poiché trova la sua dimensione nel matrimonio o nelle relazioni eterne. Non è incline al tradimento né alla recriminazione, anche se la sua inclinazione alle routine potrebbe privare la storia di quel pepe romantico. Per contro, è dotata di uno humor raffinato e sa sostenere la persona amata anche nei momenti più bui.

Sul fronte dell’eros, infine, non si tratta di un segno caratterizzato dalla sensualità dirompente, né dalla voglia di sperimentare pratiche sconosciute. Anche in camera da letto è sempre alla ricerca di quella connessione mentale, della scintilla psicologica che, solo in secondo momento, può essere trasformata in gioia fisica.