Secondo quanto attesta l’autorevole Dizionario della moda, con il termine chino “Dagli anni Ottanta si indica un pantalone in cotone appena sotto il ginocchio, usato per lo sport e il tempo libero. Si chiama anche slack.” Ma quali sono gli abbinamenti pantaloni chino donna da preferire?

I modelli classici di chino hanno un piccolo orlo cucito e non hanno risvolti. Vengono realizzati perlopiù in nuance neutre come il cachi e il beige, ma anche nei colori pastello o tonalità come il bianco e nero, prendendo spunto dal guardaroba maschile. Gli slack sono adatti alle donne di tutte le corporature: slanceranno certamente una silhouette esile, mentre valorizzeranno le curve di una donna formosa.

Come indossarli per essere stylish anche nel tempo libero? Semplicemente con una classica camicia bianca e un paio di sneakers bianchissime, abbinati ad una felpa con cappuccio la sera quando si alza il vento. Ma i chino possono anche essere indossati per le occasioni più formali – con un blazer dai revers larghi per una riunione di lavoro – e quelle più glam. Provate ad abbinarli ad un paio di décolleté e una biker jacket in pelle per una serata con le amiche…

Gli abbinamenti sono tanti e tutti possibili: non vi resta che scegliere quello che più vi si addice.