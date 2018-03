Pasquetta 2018 si avvicina e in tanti la aspettano per trascorrere una giornata all’aria aperta con la famiglia, gli amici o in coppia: quali sono quindi i parchi più belli per il picnic e le regole del galateo da rispettare per una convivenza pacifica con i vicini di prato?

La nostra redazione ha pensato a tutto: scoprite le 5 location più belle in Italia per il vostro picnic e tutto quello che c’è da sapere sul Lunedì dell’Angelo (meteo incluso).

Pasquetta 2018: i 5 parchi più belli per il picnic

Non in tutti i parchi d’Italia, cittadini e non, è permesso sostare per picnic o barbecue. Meglio dunque informarsi preventivamente per evitare spiacevoli sorprese o multe.

Boscoincittà a Milano. Se sognate una grigliata, questo è il posto giusto per voi, vista l’area attrezzata presso la Cascina San Romano dove è possibile prenotare un portico tutto per voi (su cfu.it). A vostra disposizione ci sono anche 110 ettari di boschi, radure, sentieri, corsi d’acqua, orti urbani. Via Novara dalle 7.30 alle 20. Parco La Mandria a Torino. Sono presenti aree attrezzate libere per picnic con tavoli, in tutto il parco, e un’area barbecue all’ingresso di Venaria. Ingresso principale in viale Carlo Emanuele II, 256, zona Venaria Reale, dalle 8 alle 20. Parco Collinare di Canonica a Certaldo. Paesaggio da cartolina, tra colline e filari di cipressi, in questo parco che comprende un’area verde attrezzata con tavoli picnic, barbecue e giochi per bambini, sentieri trekking. Accanto ad esso anche il Parco Fluviale, lungo le sponde dell’Elsa. Via della Canonica. Villa Ada a Roma. Il secondo parco più grande della Capitale, dopo Villa Doria Pamphilj, permette non solo di godere della natura, ma anche di una notevole dose di cultura e architettura, tra gli edifici neoclassici, la palazzina residenza di Vittorio Emanuele e sua moglie Elena, e il Bunker fatto costruire da Benito Mussolini durante la Seconda Guerra Mondiale per la famiglia reale. Area attrezzata per picnic. Via Salaria, 267/273/275, dalle 7 al tramonto. Bosco della Ficuzza a Palermo. Sono 7.400 gli ettari di verde incontaminato tra Corleone, Mezzojuso, Godrano, Marineo e Monreale, che formano il bosco più antico della Sicilia. Un habitat unico per più di mille specie di vegetali e animali come volpi, donnole, lupi, ricci, uccelli selvatici e rapaci. Non mancano tavoli rustici, panche, posti cottura e fontanelle. Fuori il centro di Corleone, sulla SS118.

Pasquetta 2018: il galateo del picnic

Il picnic di Pasquetta è un momento di allegria e libertà all’aria aperta, ma non bisogna mai dimenticare l’educazione e la civiltà. Ecco, allora, alcuni consigli di cui tenere conto.

Il finger food . Potete evitare situazioni poco pratiche grazie al finger food, che per un picnic è permesso anche dal galateo: pizze rustiche, torte salate, tramezzini… avete solo l’imbarazzo della scelta.

. Potete evitare situazioni poco pratiche grazie al finger food, che per un picnic è permesso anche dal galateo: pizze rustiche, torte salate, tramezzini… avete solo l’imbarazzo della scelta. Le porzioni per tutti . Non centellinate le porzioni di cibo, sarebbe scortese se qualcuno restasse senza o se non potesse fare il bis.

. Non centellinate le porzioni di cibo, sarebbe scortese se qualcuno restasse senza o se non potesse fare il bis. Attenzione ai bambini . I più piccoli vanno lasciati liberi di giocare ma tenuti d’occhio per due motivi: in primis, per la loro sicurezza e poi perché non devono dare fastidio ai “vicini di prato”.

. I più piccoli vanno lasciati liberi di giocare ma tenuti d’occhio per due motivi: in primis, per la loro sicurezza e poi perché non devono dare fastidio ai “vicini di prato”. Il volume della musica . Un po’ di musica è concessa in un giorno di festa ma assicuratevi che non disturbi nessuno: il volume dev’essere contenuto e la musica scelta dovrà possibilmente interrompersi dalle 14 alle 16, orario del riposino pomeridiano.

. Un po’ di musica è concessa in un giorno di festa ma assicuratevi che non disturbi nessuno: il volume dev’essere contenuto e la musica scelta dovrà possibilmente interrompersi dalle 14 alle 16, orario del riposino pomeridiano. La pulizia dell’area. Inutile dire che l’area in cui avete fatto il picnic deve essere completamente ripulita dai rifiuti che andranno poi divisi tra raccolta differenziata e indifferenziata.

Pasquetta 2018: il meteo

Le previsioni meteo non sono sempre attendibili, tuttavia, ad oggi, il sito dell’Aeronautica Militare ha già dato alcune indicazioni per i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Nella giornata di domenica sono previsti al mattino annuvolamenti su Alpi, Triveneto e regioni centro-meridionali tirreniche, con rovesci sparsi su Campania e le zone tirreniche più a Sud. Dal pomeriggio è prevista una tendenza di graduale attenuazione della nuvolosità, che dovrebbe determinare il tempo di Pasquetta, con ampie schiarite prima al nord e poi al centro, mentre bisogna aspettare la serata per un miglioramento al Sud.