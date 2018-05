Anti-estetici, fastidiosi, resistenti, i peli sul viso sono un problema di tantissime donne, soprattutto in età puberale: eppure sono tanti i rimedi della nonna che possono venire in aiuto, contribuendo a ridurre la peluria, non gradevole esteticamente e che a volte può diventare anche motivo di imbarazzo.

D’altronde, già nell’antico Egitto, la depilazione era molto diffusa, in modo particolare tra le donne di elevato rango sociale. Ecco alcune soluzioni possibili per contrastarli grazie ai rimedi naturali, senza dover ricorrere all’epilazione.

