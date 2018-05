Le posizioni per fare l’amore sono tantissime, alcune possono piacere di più a lui, altre possono permettere a lei di raggiungere meglio l’orgasmo: ma quali sono, in generale, le più eccitanti da mettere in pratica?

L’eccitazione, naturalmente, è una cosa molto soggettiva anche se in linea di massima tra i fattori considerati più hot ci sono il contatto visivo, la penetrazione profonda, i corpi che combaciano e la possibilità di eccitarsi a vicenda.

Ci sono poi le fantasie erotiche e i vari giochi sexy, situazioni da mettere in atto insieme proprio per portare l’eccitazione al massimo. Spesso, proprio cambiare un po’ il modo di fare l’amore, anche solo provando una posizione nuova, inconsueta per la coppia, diventa qualcosa di altamente eccitante.

Vediamo, adesso, quali sono considerate generalmente le 6 posizioni più eccitanti da mettere in pratica a letto (e non solo!) con il partner.