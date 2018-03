Note speziate per gli amanti dell’Oriente e del mistero, sfumature fresche e mediterranee con il cedro e il bergamotto: i profumi uomo anche nel 2018 si candidano a soddisfare davvero tutti i “nasi”. Non sapete cosa regalare al vostro lui? Ecco una selezione di sette fragranze dalla redazione con descrizioni e prezzi.

1. Sauvage di Dior

Una composizione di estrema freschezza creata da François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior: un mix di potenza e nobiltà dotato di una freschezza eccezionale. Un’apertura accattivante di bergamotto, dalle note pepate, e un sillage più grezzo, legnoso e ambrato. Sauvage è un atto creativo ispirato ai grandi spazi, un cielo blu che sovrasta un deserto roccioso arroventato dal sole. Testimonial d’eccezione per la campagna pubblicitaria: un Johnny Depp decisamente wild… (da 70 a 150 euro circa).

2. Guilty Absolute di Gucci

Nata dalla collaborazione tra Alessandro Michele e il profumiere Alberto Morillas, è una fragranza creata attraverso una particolare miscela la cui struttura rimane inalterata dalla prima applicazione sulla pelle. Gli accordi di cuoio e legno dorato sono sapientemente mescolati con essenze naturali di cipresso di Nootka, appositamente selezionati: note legnose molto secche, accentuata da tre tipi diversi di olio di patchouli e vetiver dal sentore terroso (da 76 a 119 euro).

3. The One for Men di Dolce & Gabbana

Un profumo orientale e aromatico, che nasce dall’accordo del tabacco e delle raffinate note speziate. L’eleganza vibrante delle note di testa nasce dalla combinazione di pompelmo, coriandolo e basilico. Le note calde e speziate di cardamomo e zenzero contraddistinguono la prorompente sensualità del cuore della fragranza. A poco a poco, il profumo cede il passo all’autentica mascolinità delle note profonde e intense di tabacco e ambra, unite al legno di cedro (da 53 a 102 euro circa).

4. Monsieur Beauregard di Penhaligon’s

Fragranza irresistibile e sexy. Si apre con una sottile vivacità, un’ accordo setoso di pepe rosa, limone e cannella speziata. Una base cremosa di orris e di muschio sufficientemente boscoso. Il benzoin e la tonka calde sono davvero seducenti. Note di Testa: Orris; Note di Cuore: Sandalo; Note di Fondo: Cannella. (225 euro)

5. Chinotto di Liguria di Acqua di Parma

Chinotto di Liguria, la nuova fragranza Blu Mediterraneo firmata Acqua di Parma infonde una leggerezza magica. Anche il più breve incontro con le sue seducenti note dolci amare conduce verso luoghi in cui la luce del sole si riflette sulle onde e la brezza evoca la natura rigogliosa della Liguria di ponente. Il chinotto, frutto tra i più rari, è un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta delle tradizioni e delle meraviglie di questa affascinante terra (da 74 a 112 euro).

6. Terre d’Hermès Flacon H

La nuova fragranza si differenzia per le sue note olfattive grazie al connubio tra pompelmo arancia, Shiso, che è una pianta di origine asiatica e scorze d’agrumi e menta. In questa nuova versione in edizione limitata a fare la differenza è anche la bottiglia, creata dall’artista irlandese Nigel Peak, che conserva tutti i dettagli emblematici della creazione originaria di Philippe Mouquet per Hermès: come il chiodo da sella Hermès o il tappo che scorre per svelare il vaporizzatore (da 91 a 103 euro).

7. Extreme Speed di Michael Kors

Il Coriandolo e le Spezie si appoggiano su un fondo di legni e classico Patchouli per esaltare una mascolinità moderna e dinamica.Esordisce con note di corroborante Cardamomo e raffinato Cipresso rinvigorite da un’inebriante dose di Salvia Aromatica. Al cuore della fragranza, un approdo di Cannella ingentilito dalle note legnose della Violetta. Un trio di legni di Cedro sottende alla fragranza conferendole una persistente scia di raffinata mascolinità. Il fondo risuona di spezie, legno e calore. Il Patchouli attribuisce al profumo una profondità enigmatica che si sposa alla intensa seduzione del balsamo del Tolù (da 50 a 83 euro).