La Festa della mamma è in arrivo e spesso la ricerca del regalo si rimanda fino all’ultimo momento. Ogni donna, si sa, apprezza moltissimo i piccoli pensieri fatti in casa creati dai bimbi con l’aiuto del papà, ma perché non festeggiare questa giornata con un regalo originale?

Tra le proposte più accattivanti pensate per l’8 maggio, ecco alcune idee che arrivano direttamente da Paperblanks. Le nuove e divertenti collezioni di quaderni sono pensate proprio per il mondo femminile, adatte sia alla mamma dinamica e sportiva sia a quella più romantica e tradizionale.

Entrando nel dettaglio, la “Collezione Semplicemente Olografico” propone una ricca gamma di quaderni in vari colori e formati proposti in più fantasie. La “Collezione Sensibilità Romantica”, invece, sembra calzare a pennello per una donna raffinata che ama portare con se oggetti utili ma allo stesso tempo dal design elegante e particolare. Tutti i quaderni sono disponibili in diverse combinazioni di nuances.

Cambiando genere, ecco le proposte di Pepenero Gioielli tratte dalla collezione “Letterine”, costituita da bracciali in cordino e collane in pvc con letterine luminose in oro e brillanti. Si tratta di gioielli personalizzabili, che offrono la possibilità di realizzare un oggetto unico componendo un nome o anche una breve frase che esprima un sentimento particolare, così come due semplici iniziali significative.

Sempre per le mamme che amano i bijoux, ma anche gli oggetti per la casa, ecco altre idee originali suggerite da Swarovsky, che per la festa dell’8 maggio propone gli accessori delle linee Nude, Nacre e Nathalie. Collane, anelli e bracciali arricchiti con piccoli cristalli, passando poi ai particolari portachiavi, portafoto e portacandele.

Infine, ecco alcune idee make-up. Oltre alla classica trousse, Neve Cosmetics propone ad esempio deliziosi set di ombretti minerali in molteplici nuances, noti per la particolare composizione a base di pigmenti purissimi, minerali micronizzati totalmente privi di elementi chimici aggiunti.