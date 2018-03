Uova al salmone con salsa worchester: come preparare un antipasto delizioso

Per questo antipasto stuzzicante e gustoso lavate i cetriolini, tagliateli a fettine sottili, metteteli su di un piatto, unite del sale, sistemate il piatto in modo che i cetriolini perdano la loro acqua. Fate rassodare le uova, poi sgusciatele, tagliatele a metà ed estraete i tuorli facendo attenzione a non rompere gli albumi.

Mettete ora i tuorli in un contenitore, unite i cetriolini sotto aceto e 50 grammi di salmone. Schiacciate bene aiutandovi con una forchetta: aggiungete un pizzico di paprika e qualche goccia di salsa worchester. Amalgamate bene e riempite il vuoto al centro degli albumi. Mettete le fette di cetriolo in una terrina, aggiungete il restante salmone e condite il tutto con olio e succo di limone.

Mescolate, quindi versate l'insalata al centro del piatto contenente le uova, unite del prezzemolo tritato e servite.