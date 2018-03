Baccalà alla vicentina: un classico della gastronomia italiana apprezzato in tutto il mondo

Venerdì di magro e quindi un buon secondo con il pesce. Cosa c’è di meglio dello “stoccafisso” alla vicentina? È questa la definizione esatta, poiché è sbagliato chiamare questo piatto, come comunemente viene chiamato, “baccalà” alla vicentina. Il baccalà è un pesce conservato seccato e salato, mentre lo stoccafisso non ha sale. E dopo questa precisazione, penso opportuna per chi non ne fosse a conoscenza (non lo sapevo neppure io), passo a spiegarvi questa ricetta che ha un posto molto importante nel gran dizionario della gastronomia italiana, e vicentina in particolare, che suggerirei per il periodo pasquale a chi segue le tradizioni di magro in quest’arco dell’anno. Gustosa, appetitosa, bandiera gastronomica orgogliosamente vicentina e italiana nel mondo!!!