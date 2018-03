Unite in una ciotola capiente le mandorle tritate, il cioccolato tritato, la fecola di patate setacciata, il lievito per dolci e la buccia grattugiata di tre limoni e mescolate. Aggiungete poi il burro fuso e freddo, un bicchierino di limoncello e il succo di un limone passato nel colino.

Montate molto a lungo le uova con lo zucchero. Dovranno triplicare di volume, essere chiare e spumose. Aggiungete il composto preparato in precedenza e mescolate con movimenti lenti dal basso verso l’alto per non smontarle.