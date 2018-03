Castagne e cavoletti: uno speciale contorno d’autunno

Autunno tempo di castagne e caldarroste. Ma non solo. Le castagne non sono solo un frutto e non si consumano soltanto bollite e arrosto come da antichissima consuetudine.

La grande versatilità delle castagne consente di gustare questo delizioso frutto autunnale in tanti modi: da appetitosi abbinamenti con le carni come nel ripieno del tradizionale tacchino di Natale a gustosi contorni. Con la ricetta di oggi, infatti, ho preparato un gustosissimo contorno abbinando le castagne ai cavoletti: un sapore insolito ma buono. Con 360 calorie per porzione.

E che dire della farina di castagne? Tante le ricette che riportano a sapori antichi: il castagnaccio, in primis, e poi frittelle di castagne, polenta, tagliatelle e lasagne e molte altre prelibatezze. Le ricette sono molte, ogni regione ha la sua e molte ricette sono tipiche di più regioni. Una prelibatezza è la torta con le castagne glassate…Una vera scoperta!

Ma anche l’arte culinaria si è evoluta ed è andata oltre la tradizione per l’utilizzo della farina di castagne:

per la crema pasticcera, e poi mousse, torte di farina di castagne con il cioccolato, salse (ottime con il filetto di maiale), deliziosi budini…

