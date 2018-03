La zuppa di farro è un primo piatto della cucina italiana che si prepara con ingredienti economici e facili da reperire. È perfetta da consumare durante l’inverno e può essere preparata anche con largo anticipo, basterà riscaldarla per alcuni minuti e consumarla con un filo d’olio extravergine di oliva a crudo e, a piacere, con il pecorino grattugiato. Il farro è un cereale in chicchi molto diffuso nella dieta mediterranea e in particolare in quella vegetariana e vegana, è ricco di sostanze nutrienti che fanno bene al nostro organismo, risulta leggermente più proteico del comune frumento e con un apporto calorico relativamente basso. Per accorciare i tempi di cottura ed evitare l’ammollo si consiglia l’uso del farro perlato.

Servite questa zuppa accompagnata da pane rustico abbrustolito.

Zuppa di farro Persone: 4

Difficoltà: bassa

bassa Tempo di riposo: 60 minuti Ingredienti Farro perlato : 200 g

: 200 g Cipolle : 1 pezzo

: 1 pezzo Carote : 2 pezzi

: 2 pezzi Patate : 1 pezzo

: 1 pezzo Sedano gambo : 1 pezzo

: 1 pezzo Pomodori : 3 pezzi

: 3 pezzi Aglio : 1 spicchio

: 1 spicchio Brodo vegetale : 3 tazze

: 3 tazze Rosmarino : 1 rametto

: 1 rametto Olio extravergine di oliva : 4 cucchiai

: 4 cucchiai Sale : 3 pizzichi

: 3 pizzichi Pepe : 1 pizzico

Preparazione