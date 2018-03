Robert Pattinson e Kristen Stewart si concederanno molto presto nella loro prima intervista insieme dopo il tradimento di lei. Negli ultimi mesi sono stati versati fiumi d’inchiostro su tutte le riviste di gossip riguardo alla loro travagliata storia d’amore, ma ora la parola passa direttamente a loro due.

Robert Pattinson e Kristen Stewart saranno i protagonisti, insieme a Taylor Lautner, di un’intervista concessa a MTV che andrà in onda negli Stati Uniti domani 1 novembre. L’occasione sarà quella del lancio di Breaking Dawn Parte 2, in uscita ormai imminente, ma la curiosità sarà tutta per le eventuali domande extra cinematografiche.

Considerando la riservatezza nel parlare della loro vita privata, sarà interessante vedere se e cosa racconteranno i due protagonisti della saga di Twilight alle telecamere di Mtv. Ci sarà spazio soltanto per discutere dell’ultimo film della serie vampiresca, in arrivo da metà novembre nei cinema di tutto il mondo, oppure i riflettori saranno puntati anche sulla loro relazione?

In ogni caso, questa sarà la prima intervista che vedrà Rob e Kristen protagonisti uno a fianco dell’altra, dopo la pubblicazione delle foto di lei in intimità con il regista Rupert Sanders. Negli ultimi tempi le cose tra i due sembrano però essersi risistemate e i due stanno progettando, almeno stando a quanto dichiarato da fonti a loro vicine, di tornare a vivere insieme.

Fonte: HollywoodLife