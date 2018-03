Splendide le scarpe Roberto Cavalli della nuova collezione Primavera Estate 2013 presentata in anteprima a Milano Moda Uomo, nella seconda giornata del grande evento mondano milanese.

Protagonisti di tutta la sfilata sono gli stivaletti, realizzati principalmente in vernice e materiali metallizzati dai colori vivaci e decisi. Altra caratteristica sono la punta stretta, inserti colorati e forma texana. Lo stilista fiorentino ama molto queste calzature e stagione dopo stagione le reinventa in nuove forme e colori che conquistano sempre perchè regalano un tocco di eleganza e di glamour anche ai look più informali.

Roberto Cavalli continua la sfilata presentando modelli proposti in stile metallizzato con punta stretta, molto decisa, altri declinati in tonalità eccentriche e briose, dedicati all’uomo che vuole conquistare ed essere sempre al centro dell’attenzione.

Le scarpe da uomo della nuova collezione Roberto Cavalli primavera estate 2013 sono pensate anche nei modelli classici, in vernice nera o in tonalità più tenui.