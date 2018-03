Il mestiere di attore porno non esenta da logorio sul lavoro. Ad affermarlo è il noto ex attore Rocco Siffredi, famoso per le sue performance davanti alla cinepresa e guru di fascino.

In un’intervista a Max, che sarà in edicola il prossimo 4 ottobre, Siffredi racconta come il suo stato di salute non sia poi tanto idilliaco, dopo una carriera che è durata venti anni.

Le posizioni nel sesso che ha utilizzato in carriera Siffredi, evidentemente, alla lunga ne hanno logorato il corpo, e adesso può contare sui legamenti del ginocchio trapiantati, varie operazioni alla schiena, alla clavicola, alle spalle e al polso. Pare ci siano stati problemi anche agli occhi, tanto che Siffredi ha anche subito il trapianto di una cornea da cadavere:

«Certe posizioni creano degli scompensi pazzeschi all’anca e quindi alla colonna vertebrale. Tutto per metterti a favore di telecamere. In più mi è partito l’occhio destro, vedevo tre donne al posto di una.»

Siffredi in questi giorni sarà al cinema con “Matrimonio a Parigi“, film comico che lo vede accanto a Massimo Boldi e all’effervescente cantante di Amici 10 Diana Del Bufalo. Nell’intervista rilasciata a Max, inoltre, Siffredi ha voluto porre l’accento su come il porno sia una branca decisamente differente dalle altre del cinema e come oggi pratichi sport estremi e vada in moto.

«Il porno non è come il cinema. Sul set non mi risparmio. Ho girato scene assurde, appeso a un elicottero, a dieci gradi sotto zero. Perché il porno non è come il cinema, nessuno ti scalda il pavimento per farti sentire a tuo agio.»

Delle dichiarazioni che certo fanno onore alla sua fama di amatore. I suoi fan non hanno mai messo in dubbio la sua dedizione al lavoro: qualche anno fa, anche Le Iene trattarono un servizio in cui Rocco dava lezioni di amore e acrobazie amorose. Con un discreto successo.

