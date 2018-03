Versatile come pochi altri prodotti make-up, il rossetto bordeaux dona a incarnati e tipologie femminili molto diverse tra loro. Pur essendo una tonalità particolarmente adatta per l’autunno e per l’inverno, nelle stagioni più calde ha il grande vantaggio di sposarsi alla perfezione con un incarnato più bronzato o dorato.

Esistono bordeaux particolarmente cupi e altri più tenui e, come per le altre nuance, è possibile destreggiarsi finish diversi: cremoso, satinato, mat, velvet, sheer o metallizzato. Tra le texture, spopolano ormai quelle liquide, facili da applicare e spesso nutrienti per le labbra. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul rossetto bordeaux, come abbinarlo e alcuni consigli utili.

Rossetto bordeaux: abbinamenti

1. Super chic a tutto glossy

L’ombretto indaco intenso si esalta e intensifica con quello color topazio scintillante. Nero intenso per definire l’occhio. Brillanti le labbra grazie al colore saturo e spendente.

2. Sexy e retrò

Labbra borgogna, pelle dalla finitura vellutata e un rossore delicato applicato solo sugli zigomi. Lo sguardo è sottolineato da un cat eye deciso ed extra bold.

3. Romantico con brio

È un lipstick metallico a vivacizzare il make-up nude: carnagione leggermente ambrata e trucco occhi al naturale. A sottolineare lo sguardo un velo di mascara.

4. Carattere al naturale

Incarnato perfetto e sopracciglia ben definite fanno da supporto a un make-up elegante e discreto, tutto giocato sulle labbra grazie a un rossetto liquido dal finish mat.

5. Sofisticata perfezione

Oro e rosa a valorizzare l’iride verde con un raffinato smokey eyes. Eyeliner solo accennato e largo a una bocca ben disegnata, sensuale e in primo piano.

Rossetto bordeaux: consigli