Eletto colore dell’anno da Pantone, l’ultraviolet è uno dei grandi protagonisti dei trend make-up 2018: il rossetto viola si candida così a occupare un posto privilegiato tra le nuance con cui colorare le labbra, accanto al rossetto rosso e al rossetto bordeaux.

L’errore, però, è dietro l’angolo, perché si tratta di una tinta non sempre facile da abbinare, che non sta bene a tutte. Ha una base blu, che lo rende un colore freddo capace di valorizzare gli incarnati e gli occhi chiari. Sfumature più delicate come il glicine si addice a iridi castane o marroni scure. Inoltre, i colori scuri come il viola tendono a assottigliare, quindi stanno bene sopratutto a chi ha la bocca ben definita e le labbra carnose.

Rossetto viola: come abbinarlo

Un make-up sofisticato ed elegante si può anche con un colore shock come il viola: per far risaltare le labbra senza appesantire troppo il risultato finale è indispensabile scegliere per l’incarnato tonalità soft , utilizzando una CC cream che uniformi la carnagione e copra impercettibilmente le imperfezione.

Al bando i chiaroscuri creati dal contouring e dallo sculpting: meglio invece puntare tutto su un blush dai toni leggeri del rosa.

È importante fare attenzione a non creare contrasti troppo evidenti tra le labbra scure e la pelle del viso troppo chiara, per evitare di mettere in evidenza piccoli difetti come le occhiaie.

Per il giorno, si otterrà un effetto più chic lasciando che sia il mascara a impreziosire lo sguardo, con sopracciglia pettinate alla perfezione.

Per la sera, è concesso un tocco extra sparkling per illuminare gli occhi e il viso: perfetti gli ombretti dai toni dello champagne o del rose gold e un illuminante da applicare sopra le gote e sull'arco di Cupido.

Rossetto viola: i 5 più belli del 2018

1. Studded Kiss Crème di Kat Von D

Glicine intenso e vibrante, perfetto per le more (19.90 euro).

2. MatteTrance Lipstick di Pat McGrath

Un vinaccia ultra-mat: un jolly che sta bene a tutte, ideale per la sera (38 dollari).

3. Dior Addict Lacquer Plump

Inchiostro per labbra rimpolpante effetto lacca, viola intenso super glam (37 euro).

4. Retro Matte Liquid Lipcolour di Mac

Indicato per gli occhi chiari il viola metallico dal finish mat (24 euro).

5. Matte Shaker di Lancôme

Formula Acqua-In-Olio per il mauve intenso, per un make-up dal sapore retrò (28 euro).